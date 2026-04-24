Вполне возможно, что утром 4-го октября, узнав итоги выборов, отдельные правящие политики будут мысленно возвращаться в эти апрельские дни и... кусать локти. Но уже ничего нельзя будет изменить.

Упустили шанс на спасение?

Сторожили латвийской политики в кулуарах говорят о том, что «зеленые крестьяне», сдав позиции по кредиту для airBaltic, упустили практически последнюю возможность выйти из этого губительного для них правительства, тем самым обрушив это правительство.

Развал правительства позволил бы «зеленым крестьянам» повысить свой политический рейтинг в преддверии кульминации предвыборной кампании. Больше такой возможности разрушить правительство Силини у «зеленых крестьян» просто не будет – уже перед Лиго, то есть через 2 месяца, Сейм уйдет на длительные каникулы, а там уже и выборы подоспеют...

Бунт на корабле

Напомним, что эпопея вокруг airBaltic началась две недели назад. Сперва вопрос о предоставлении авиакомпании кредита рассматривался на закрытом заседании правительства. И хотя министры от Союза зеленых и крестьян (СЗК) не голосовали против выделения кредита, тем не менее они предупредили, что их однопартийцы в Сейме могут и не согласиться вот так просто взять и поддержать кредит в размере 30 миллионов евро.

Так оно и случилось – «зеленые крестьяне» подняли очередной бунт на корабле. После пасхальных выходных, когда выяснилось, что СЗК «уперся рогом», премьер поняла, что ей самой нужно активно включаться в процесс уламывания взбунтовавшихся партнеров.

Однако ни созванное внеочередное заседание правительства исключительно для обсуждения положения дел в airBaltic, ни угроза обратиться за помощью к оппозиции, не помогли – «зеленые крестьяне» выдвинули несколько условий, без выполнения которых они не были готовы голосовать за предоставление кредита. Как позднее выяснилось, одним из условий было увольнение министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»).

Оппозиция и отчаяние Силини

Эвика Силиня действительно бросилась за помощью к оппозиции, точнее к ее части – Национальному объединению и Объединенному списку. О важности вопроса выдачи кредита для airBaltic говорит и тот факт, что к телефонному обзвону оппозиционных политиков подключились... сотрудники канцелярии президента. Как мы все понимаем, клерки не сами вдруг решили «проявить активность» – они выполняли поручение Эдгара Ринкевича.

Но чуда не случилось – застрявшие в оппозиции националисты уж точно не собиралась спасать премьера из «Нового Единства» и ее правительство, да еще и принимать крайне непопулярное в народе решение.

После этого у премьера начали сдавать нервы и она заявила, что даже готова развалить коалицию, лишь бы добиться позитивного голосования в Сейме. Под развалом коалиции Силиня понимала выполнение требования «зеленых крестьян» и снятие Швинки с поста министра сообщений, что могло вызвать демарш «прогрессивных» в виде выхода из правительства. А значит – правительству конец.

«Зеленые крестьяне» опять передумали. Почему?

Но в итоге правительственного кризиса не случилось. Ранним утром минувшего четверга премьеру на внеочередном заседании коалиции удалось все-таки убедить «зеленых крестьян» передумать, и они все же проголосовали в тот же день в Сейме за предоставление кредита. Почему же все-таки «зеленые крестьяне» в последний момент отказались от плана развала правительства?

Причина первая – руководители «зеленых крестьян» испугались стать... могильщиками национальной авиакомпании. А отказ в кредите мог бы парализовать деятельность airBaltic со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отмена рейсов, увольнение персонала, огромный недобор налогов и значительные выплаты пособий по увольнению... Это явно не то, чего хотели бы увидеть «зеленые крестьяне» перед выборами.

Причина вторая – Силиня уже предупредила, что если «зеленые крестьяне» вынудят ее уволить Швинку, то ей придется для баланса (или в отместку – как хотите) уволить и одного из министров от Союза зеленых и крестьян – судя по всему, это был бы министр земледелия Армандс Краузе. Его снятие состоялось бы под предлогом скандала с предоставлением поддержки деревообработчикам. Такое развитие событий «зеленых крестьян» явно не устраивало.

Причина третья – у «зеленых крестьян» не было готовой модели следующего правительства. Зачем же разваливать действующее правительство, если нет проекта новой правящей коалиции, а до выборов остается уже 5,5 месяца...

Так или иначе, но такая неспособность идти до конца и держать свое слово может стоить «зеленым крестьянам» мест в следующем Сейме! Тревожный звоночек уже прозвучал в начале апреля, когда выяснилось, что с декабря по март популярность «зеленых крестьян» рухнула и в марте за Союз зеленых и крестьян были готовы голосовать всего 4,7 процента опрошенных! Лишь после прибавки не определившихся «зеленые крестьяне» переползли пятипроцентный барьер...

А была ли польза от демарша?

Но вернемся собственно к вопросу airBaltic. Лидер «прогрессивных» Андрис Шуваевс обвинил «зеленых крестьян» в том, что они просто «играли театр», поскольку в итоге они проголосовали за точно такой же проект решения, который был им предложен министерством сообщений две недели назад.

Спору нет – велика вероятность, что если бы вопрос о кредите возник бы после выборов или, к примеру, за год-два до выборов, то «зеленые крестьяне» без особых возражений поддержали бы выдачу кредита. Но вольно или невольно такой демарш «зеленых крестьян» принес определенную пользу всему обществу.

Во-первых, правящим пришлось частично приоткрыть завесу секретности и рассказать латвийцам о реальной ситуации в airBaltic.

Во-вторых, теперь и премьеру, и министру сообщений придется чуть ли не самим следить за тем, как расходуется кредит, и сделать все, чтобы деньги были возвращены в Госкассу в срок – до 31-го августа сего года.

В-третьих, руководству airBaltic все-таки придется напрячься и до конца мая представить бизнес-план, который будет включать в себя, как того требует и президент, реструктуризацию компании.

В-четверых, едва ли до выборов правительство рискнет предоставить авиакомпании очередной транш – на сей раз под соусом подготовки к зимнему сезону.

...В любом случае, мы видим, что и на сей раз правительственная лодка удержалась на плаву. Ну а оценку этому правительству или точнее – партиям, которые образуют это правительство, избиратели дадут уже 3-го октября. Невозврат airBaltic кредита 31-го августа будет иметь для правящих сил катастрофические последствия.