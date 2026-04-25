Глава минсообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") на днях выразил надежду, что airBaltic начнет отдавать кредит, выданный недавно государством, уже в июне или даже в конце мая. Вот как это в социальных сетях прокомментировал экономист, бывший вице-президент "Латвияс дзелзцельш" Айварс Стракшас: "Может ли «airBaltic» начать возвращать заем уже в мае? Да, но только если государство оодолжит еще деньги, чтобы заменить один долг на другой, или вложит деньги в основной капитал. Иначе ни малейшего шанса. Даже если не будет энергетического кризиса «airBaltic» не сможет дожить до выборов без хотя бы еще 60 - 80 млн. евро дополнительных вложений. С интересом и нетерпением жду дальнейших действий министра сообщения и всего правительства.

Дополнительное давление появится и на рынке аренды самолетов. Авиатоплива недостаточно, оно дорогое, и один из крупнейших арендаторов самолетов «airBaltic» — «Lufthansa» к октябрю сократит количество полетов на 20 тысяч. Другие европейские компании тоже планируют летать меньше. Много самолетов останется на земле и не будет востребовано. Надеюсь, заключенные договоры аренды «airBaltic» расторгнуты не будут.

P.S. Это обман основан на предположении, что энергетический кризис обострится и затянется, что позволит сбросить всю вину на Трампа?" - написал экономист.