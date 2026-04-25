А именно: если торговцы будут необоснованно «накручивать» цены, то бишь наценка превысит хотя бы 3 процента, все эти «дополнительные» деньги будут изыматься в госказну.

Депутат Андрис Кулбергс предупредил об опасности попыток в условиях рыночной экономики регулировать цены вот таким образом. «Мы в Латвии вернемся в советское время, когда в магазине была табличка с названием колбасы, а вот самой колбасы не было! Торговцам топливом просто в какой-то момент станет невыгодно поставлять сюда горючее, возникнет дефицит и мы в этом же зале Сейма будем обсуждать следующую инициативу правительства — о введении талонов на горючее, чтобы можно было заправить тех, кому, на наш взгляд, нужнее. Вы этого, видимо, добиваетесь?!» - сокрушался оппозиционный парламентарий.

В свою очередь, глава фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис заявил, что данный законопроект позволит удержать торговцев горючим от соблазна получить завышенную прибыль на фоне ажиотажа из-за роста цен.

Отметим, что сами торговцы топливом назвали предлагаемую меру «воздействия» фактической конфискацией прибыли и не исключили обращения в Конституционный суд. Как ожидается, закон может быть принят уже после майских праздников.

При этом предложение оппозиции о более стремительном снижении ставки акциза на горючее, что могло бы реально снизить стоимость топлива, сеймовское большинство отклонило.

Правда ли, что Брюсселем нас накажет?

Примечательно, что на днях «зеленые крестьяне» обмолвились о необходимости снизить НДС на горючее, дабы тем самым добиться более реального снижения стоимости дизельного топлива.

Однако вчера минфин уже дал «отповедь» Союзу зеленых и крестьян, сославшись на… Брюссель. В минфине считают, что снижать НДС именно на горючее не позволяет директива Евросоюза.

Это весьма спорный аргумент, поскольку, во-первых, директива, в отличие от регулы, не носит строго обязательного характера, а во-вторых — целый ряд стран ЕС, включая Польшу, еще во время ковида снижал ставку НДС, в том числе и на горючее, и никаких санкций со стороны Брюсселя не последовало.

Кроме того, Еврокомиссия на этой неделе вышла с инициативой о координации усилий между странами ЕС в создании запасов газа и нефтепродуктов. Таким образом, Брюссель уже фактически признал кризисную ситуацию в сфере энергоресурсов.