«Вместо помощи бизнесу — публикация списков»

В парламенте становится все жарче и жарче, ведь до выборов остается все меньше времени. На сей раз депутаты сцепились из-за поправок, которые обязывают Центральное статистическое управления публиковать списки латвийских предприятий, продолжающих экспортировать и (или) импортировать товары в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Часть оппозиции считает публикацию таких списков «врагов народа» абсурдным.

«Такую охоту на ведьм не поддерживаю. Похожие списки, мы помним, публиковались во времена ковида - кто тут против прививки! На мой взгляд, вообще такая публикация списков совершенно неприемлема. И если вы хотите запретить торговлю — тогда законодательно запретите торговать, если вы хотите запретить пересекать границу - закройте границы. Но обнародовать такие списки с компаниями, людьми, которые делают то, что фактически не запрещено делать, на мой взгляд, это нехорошо», – заявила глава фракции оппозиционной партии Линда Лиепиня.

Ее дополнил однопартиец Эдмундс Зивтиньш: «Государство само не справляется со своими обязанностями – помогать бизнесу находить другие рынки, — поэтому бизнесмены вынуждены работать в восточном направлении. И мы теперь за это будем их «дразнить», публикуя в печатных изданиях и, наверное, по радио и телевидению тоже».

Им оппонировал глава фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц: «Я призываю признать этот законопроект срочным и сегодня же принять в окончательном чтении. Да, это надо было сделать раньше, чтобы снять все эти юридические нюансы, оговорки, почему это можно, почему этого нельзя сделать. Давайте исправим эту ошибку вместе! Давайте проголосуем «за» и добьемся того, что есть открытость и ответственность за подобные действия при торговле со страной-агрессором.

Но то, что фракция Шлесерса такие вещи не поддерживает, меня это совершенно не удивляет».

Циничные и бесстыдные: огласите весь список

«Мы должны создать более благоприятные условия для тех, кто лоялен Латвии, кто отказался от кровавых денег. И перестать благоволить тем, кто не прекратил использовать кровавые деньги», — пояснил свою позицию депутат Нацобъединения Артурс Бутанс.

Его дополнила глава комиссии по иностранным делам от той же партии Инара Мурниеце: «Этот список необходим, чтобы мы как общество могли сами сделать свой выбор – в том числе и со своим кошельком, в том числе и идя в магазин. И чтобы у нас было понимание, кто эти компании, которые до сих пор, в пятый год войны, находят столько цинизма и бесстыдства, чтобы торговать с Россией.»

«Судя по тому, что сегодня звучит с трибуны, у нас есть и те, у кого сохранилась ностальгия по тем временам, когда Латвия не была свободной, независимой, а мы были под русским или кремлевским сапогом.

Но, дорогие друзья, я хочу сказать, что надежда - это не план, а ностальгия - это не стратегия. И те времена, когда было сотрудничество с Россией, они никогда не вернутся. Потому что Россия кардинально изменилась. И сегодня у вас есть прекрасная возможность показать – болеете ли вы за национальные интересы Латвии или живете по-прежнему с надеждой, что когда закончится война на Украине, вызванная Россией, мы все забудем. И все вернется на прежние рельсы», — заявил депутат Объединенного списка Эдвардс Смилтенс.

Сенсации не произошло — Сейм сразу же в срочном порядке, в двух чтениях, принял поправку, которая обяжет регулярно публиковать список этих неправильных латвийских компаний.