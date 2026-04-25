Несмотря на рост цен на топливо, правительство обеспечит непрерывную работу оперативных служб, заявил агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался в правительстве и проработаны возможные сценарии на случай, если возникнут проблемы с оплатой топлива.

"В первую очередь будут обеспечены оперативные службы", — подчеркнул министр, добавив, что при сохранении высоких цен на нефть, вероятно, придётся искать дополнительное финансирование для обеспечения служб топливом.

"Правительство обеспечит непрерывную работу оперативных служб. Это оценено. Совершенно точно, что оперативные службы будут выезжать, и не будет аргумента, что невозможно выехать на вызов", — подчеркнул министр.

Как сообщалось, партнёры по коалиции договорились, что независимо от возможных сценариев развития необходимо превентивно разработать меры по снижению влияния кризиса и определить источники финансирования. С учётом роста цен на энергоресурсы министерствам до 6 мая поручено оценить потребности, возникшие в связи с кризисом на Ближнем Востоке, и представить предложения по их решению в рамках существующего бюджета, а также оценить возможности сокращения функций. В свою очередь, Министерству финансов поручено подготовить анализ исполнения налоговых поступлений.

В соответствии с изменениями на рынке топлива будут приоритизированы меры по снижению влияния роста цен на топливо.