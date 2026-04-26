Глава парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение) в беседе со своим однопартийцем, вице-мэром Риги Эдвардсом Ратниексом рассказал, что парламентская комиссия близка к завершению своей работы и скоро будет готовить доклад. В докладе будут обозначены те "лазейки" в законодательстве, которые злонамеренно используют граждане третьих стран. Это и возможность при устройстве на работу курьерами использовать чужие персональные данные, и возможность зарегистрироваться в вузе за другого студента... Домбрава надеется, что удастся сделать миграционное законодательство более жестким с тем, чтобы меньше в Латвию приезжало на работу и учебу граждан третьих стран. "При этом сами сотрудники Управления граждагства и миграции признают, что в перспективе количество запросов на ВНЖ и визы только возрастет и возрастет более чем на 10 процентов!" - посетовал депутат.