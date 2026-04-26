Помощь пришла, но не ко всем... 1 708

Дата публикации: 26.04.2026
Министерство экономики отчитается о поддержке населения в завершающемся отопительном сезоне.

На ближайшем заседании правительство будет рассмотрено информационное сообщение об итогах отопительного сезона. Рекордно холодная зима привела к существенному удорожанию отопления. Чтобы жители не погрязли в долгах, самоуправления призвали руководителей своих муниципальных и частных предприятий теплоэнергии не применять штрафные санкции за неуплаченные вовремя коммунальные счета. И большинство предприятий согласилось сделать это. В том числе и в Риге, где счета за зимние месяцы были очень большими!

"В свою очередь АО Rīgas SILTUMS приняло решение приостановить начисление предусмотренной договорами неустойки за период с 1 декабря 2025 года по 30 апреля 2026 года на все просроченные платежи за поставленную теплоэнергию. В то же время АО RĪGAS SILTUMS сообщило, что будут аннулированы неустойки, не уплаченные на 31 декабря 2025 года, если клиент до 31 мая 2026 года произведет оплату основного долга за период до конца апреля 2026 года", - говорится в информационном сообщении, подготовленном министерством экономики. Без штрафов решило обойтись и крупнейшее муниципальное предприятие по обслуживанию домов "Ригас наму парвалдниекс".

В документе говорится и о расширении круга домохозяйств, которые могли обращаться за жилищным пособием, и о снижении платежей за электроэнергию малоимущим...

Правда, в докладе нет цифр - какой общий долг населения по итогам хотя бы зимних месяцев за коммунальные услуги и что государство собирается делать, чтобы не допустить еще большего роста коммунальных платежей в свете возможного удорожания всех энергоресурсов - из-за кризиса в Персидском заливе.

Автор - Абик Элкин
