В Риге следят за событиями в США. Своим мнением утром в воскресенье поделился президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Шокирующие новости о выстрелах на ужине корреспондентов Белого дома. Я испытываю облегчение от того, что все участники, включая президента США, членов администрации и Конгресса, журналистов, в безопасности и не пострадали, а нападавший задержан. Насилию нет места в политике», – написал в сети Х Эдгар Ринкевич.

Shocking news of shots fired at the @WhiteHouse Correspondents’ Dinner. I am relieved that all attendees, including @POTUS, members of the administration and Congress, journalists are safe and unharmed, and that the attacker has been apprehended. Violence has no place in politics — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 26, 2026

Как сообщал bb.lv, в Вашингтоне на мероприятии с участием Дональда Трампа произошла стрельба.

Стрелявшего на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа задержали. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Задержанный был вооружен дробовиком. Он пытался прорваться через охрану и стрелял в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение, офицер службы безопасности с ранением находится в больнице.