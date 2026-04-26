«Шокирующие новости» - президент Латвии прокомментировал стрельбу в Вашингтоне 1 1765

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

В Риге следят за событиями в США. Своим мнением утром в воскресенье поделился президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Шокирующие новости о выстрелах на ужине корреспондентов Белого дома. Я испытываю облегчение от того, что все участники, включая президента США, членов администрации и Конгресса, журналистов, в безопасности и не пострадали, а нападавший задержан. Насилию нет места в политике», – написал в сети Х Эдгар Ринкевич.

Как сообщал bb.lv, в Вашингтоне на мероприятии с участием Дональда Трампа произошла стрельба.

Стрелявшего на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа задержали. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Задержанный был вооружен дробовиком. Он пытался прорваться через охрану и стрелял в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение, офицер службы безопасности с ранением находится в больнице.

Читайте нас также:
#США #президент #безопасность #журналисты #стрельба #соцсети #новости #насилие #арест #политика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

