Сегодня в Резекне на выездном заседании Совета по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс заявил, что без Латгалии немыслима Латвия.

Он отметил, что Латвия - это не только Рига или государственные учреждения. "Латвию создают семьи, общины, волости и города в Курземе, Земгале, Видземе и Латгалии", - утверждает Кронбергс, который живет в Риге и трудоустроен в госучреждении.

Сегодня отмечается День Латгальского конгресса, учрежденный в честь Латгальского конгресса латышей, который состоялся 27 апреля 1917 года, и принятых им решений, ставших важным шагом на пути к созданию единого и независимого Латвийского государства в 1918 году.

Центральным вопросом повестки дня выездного заседания Совета меморандума была безопасность на восточной границе. В связи с этим Кронбергс особо подчеркнул и безопасность информационного пространства, отметив, что наибольшей угрозой являются не различные мнения, а недоверие.

"Дезинформация часто нацелена именно на регионы: нас пытаются поссорить, расколоть. Но наша сила в способности этого не допустить", - заявил Кронбергс.

В Совет меморандума входят представители Госканцелярии, шести министерств, бюро премьер-министра и восьми неправительственных организаций.

Меморандум о сотрудничестве между НПО и Кабмином был подписан более 20 лет назад. На данный момент меморандум подписали уже 577 организаций.