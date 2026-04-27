Сегодня был дополнен длинный список людей, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику.

«Я решила включить в список нежелательных лиц (персон нон грата) Латвийской Республики 3 граждан РФ и запретить Михаилу Швыдкому, Анастасии Карнеевой и Екатерине Винокуровой въезд на неопределённый срок в соответствии с 61.2 пунктом Закона об иммиграции ЛР», – написала в Х министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

❌ Esmu lēmusi LR nevēlamo personu (persona non grata) sarakstā iekļaut 3 KF pilsoņus un aizliegt Mihailam Švidkojam, Anastasijai Karnejevai, Jekaterinai Vinokurovai ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku, saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.d. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 27, 2026

Кто все эти люди?

Михаил Ефимович Швыдкой — известный российский деятель, искусствовед и телеведущий. В настоящее время он занимает пост специального представителя президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству. Был министром культуры России (2000–2004) и руководителем Федерального агентства по культуре и кинематографии (2004–2008). С 1998 по 2000 год возглавлял ВГТРК.

Анастасия Карнеева — новый комиссар павильона России на Венецианской биеннале. Напомним, ЕС лишило биеннале дотаций на два миллионов евро за то, что его руководство разрешило России открыть там свой павильон.

Анастасия Карнеева не простой человек в России – она дочь замгендиректора «Ростеха» и генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева.

А вот с Винокуровыми получилась неразбериха. Есть, как минимум две дамы с одинаковыми именами и фамилиями, которые могли бы не понравиться Байбе Браже:

– Екатерина Сергеевна Винокурова (род. 1982): дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, имеет бизнес в сфере искусства, директор российского отделения Christie's, сооснователь компании Smart Art.

– Екатерина Владимировна Винокурова (род. 1985): российская журналистка, политический обозреватель, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), известная своими вопросами на пресс-конференциях Владимира Путина.

ДОПОЛНЕНО: Как уточнили в МИДе, тройка новичков, включенных в список нежелательных лиц, связана с представительством России на Венецианской биеннале.

В частности, Швыдкой был одним из главных лоббистов участия России в биеннале. Карнеева – главный организатор российского павильона, а Винокурова, дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, является соучредителем компании-официального оператора российского павильона на Венецианской биеннале.