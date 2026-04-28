Депутат негодует: «Пока я в командировке - они отклонили мои поправки» 0 1070

Дата публикации: 28.04.2026
В комиссии Сейма рассматривают рекордное количество предложений к новому Закону об иммиграции.

Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава возмущен тем, что в комиссии по обороне и внутренним делам не поддержали часть его поправок к новому законопроекту об иммиграции. Примечательно, что на этапе третьего чтения депутатами и министрами было подано рекордное количество поправок - 175!

"Пока я в командировке, между тем в комиссии по обороне отклонили ряд предложений, которые бы укрепили ответственность предпринимателей и вузов за нарушения в отношении привлечения иностранцев. Неужели у депутатов оборонной комиссии на первом месте не должны быть интересы безопасности государства?" - посетовал Домбрава в социальных сетях.

В частности, большинство депутатов отклонили поправку Домбравы, предусматривающую, что в случае отмены выданной сезонному работнику визы или выданной иностранцу рабочей визы, поскольку работодатель наказан за нарушения, связанные с занятостью работников или уплатой налогов, или коммерсант не осуществляет коммерческую деятельность, ликвидирован, заявил о неплатежеспособности или начат процесс неплатежеспособности коммерсанта, приглашающее лицо несет ответственность за выплату компенсаций и выполнение других оставшихся обязательств, которые ему было бы необходимо соблюдать, если бы виза для выполнения сезонной работы не была отменена."

Депутаты полагают, что нельзя всю ответственность за действия гастарбайтера возлагать на коммерсанта.

Автор - Абик Элкин
Оставить комментарий

