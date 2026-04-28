Перед выборами в Сейм число атак в киберпространстве Латвии достигло новых рекордов

Дата публикации: 28.04.2026
Уровень киберугроз в Латвии остается высоким, а интенсивность атак продолжает расти, при этом перед выборами в Сейм существует риск активизации операций по дезинформации и влиянию, заявил в программе «900 секунд» на TV3 заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс.

Он отметил, что за последние годы число инцидентов существенно выросло. "Если сравнивать последние два-три года, то количественно оно удвоилось", — сказал он TV3, добавив, что уровень угроз по-прежнему оценивается как высокий.

Одновременно изменилась и «качество» атак — мошенники все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для создания качественных текстов на латышском языке и даже для обеспечения перевода в реальном времени. "Мошенничество как вид атаки, без сомнений, находится в лидерах", — подчеркнул представитель CERT.LV.

По мере приближения выборов в Сейм возрастает риск усиления кампаний по влиянию на общество и попыток снизить доверие к избирательному процессу. По словам Тейванса, могут использоваться как реальные чувствительные для общества темы, так и искусственно созданные скандалы.

В то же время он отметил, что на данный момент нет признаков прямых угроз безопасности избирательных систем. В повседневной жизни жителям следует остерегаться инвестиционного мошенничества. "Красным сигналом всегда является быстрая, неадекватно высокая прибыль и попытки получить ваши финансовые данные", — предупредил эксперт CERT.LV.

#выборы #мошенничество #искусственный интеллект #безопасность #общество #дезинформация
Редакция BB.LV
