Хотя к решению этой проблемы привлечены несколько министерств, самоуправления и ответственные учреждения, разработаны направления действий, планы, превентивные меры, задействовано значительное число сотрудников, однако статистика Государственной полиции и исследования показывают, что в этой сфере еще многое предстоит сделать.

Проведенное в прошлом году Министерством благосостояния исследование практики ненасильственного воспитания в семье показывает, что физические наказания сокращаются. Еще пять лет назад большинство респондентов считало, что шлепок по ягодицам ребенку не является чем-то предосудительным, теперь увеличилось число тех, кто оценивает такое поведение как неправильное. В то же время более распространенными становятся цифровые и эмоциональные наказания (обзывание, критика

, запреты, ограничения), особенно в воспитании младших детей. В отношении почти пятой части опрошенных детей возникли подозрения о физическом насилии над ними, и почти половина из них отреагировала на соответствующий вопрос. Из тех, кто вмешался, 75% обсудили ситуацию с родителями, 25% обратились в учреждения, представляющие интересы детей.

Минблаг пришел к выводу, что невмешательство связано не с равнодушием, а скорее с неуверенностью, чувством ответственности и неясностью относительно правильности действий. Тревожит то, что снизилась уверенность жителей в том, что детям помогут. В другом исследовании Минблага установлено, что учащается выявление случаев насилия, в том числе в семье, и именно подробный отчет полиции о происшествии является основным источником, из которого сиротские суды и социальные службы узнают о случившемся. В качестве положительного решения, например, оценена услуга "Дом ребенка".

В то же время Минблаг обращает внимание на нехватку работников в учреждениях, участвующих в снижении насилия (психологов, психиатров, специалистов по зависимостям и наркологов, особенно детских психиатров и подростковых наркологов), а также на высокую текучесть этих кадров. Недостатком также является неравномерность услуг поддержки в разных самоуправлениях. Минблаг отмечает, что отсутствуют подходящие услуги для детей, которые сами совершают насилие, а также недостаточна долгосрочная поддержка и продолжение после реабилитации. В свою очередь Министерство образования и науки напоминает, что 6 марта этого года вступили в силу поправки к закону об образовании, которые определяют участие образовательных учреждений в обеспечении мер по предотвращению насилия и укреплению благополучия.

На повышение компетенций педагогов (курсы, учебные и методические материалы, приобретение программ по снижению насилия) в этой сфере в прошлом году 43 самоуправлениям из государственного бюджета было выделено 200 тыс. евро, в этом году на эти цели планируется выделить 300 тыс. евро, а для профессиональных школ - 120 тыс. евро.