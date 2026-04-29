Как уже сообщалось, в новом законопроекте об иммиграции изначально вообще не было пункта о праве претендовать на ВНЖ за покупку недвижимости. Однако в ходе дискуссий депутаты допустили, что на этапе третьего чтения такое предложение - о возможности гражданам третьих стран получить ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость, - появится. При этом сразу же было условлено, что, в любом случае, этого права не будет у граждан РФ и РБ. И вот министерство экономики вышло с соответствующими предложениями. Фактически минэкономики повторило те условия получения ВНЖ в обмен на недвижимость, которые прописаны в действующем сейчас Законе об иммиграции. В частности, гражданин третьей страны (за исключением граждан РФ и РБ) могут запросить ВНЖ, если купили недвижимость на сумму не менее 250 тысяч евро, к примеру, в Риге или в Юрмале.

Однако сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам большинством голосов отклонила эти предложения минэкономики. Такому решению депутатов комиссии способствовала и позиция Службы госбезопасности, которая усмотрела в продолжении реализации этой программы ВНЖ риски для национальной безопасности.

Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава в социальных сетях уже успел поделиться своей радостью по поводу итогов голосования в комиссии на сей счет: "Сегодня комиссия по обороне решила закрыть выдачу видов на жительство за то, что иностранец покупает имущество в Латвии. Эти «инвестиции» были связаны с отмыванием денег и способствовали росту цен на недвижимость, сделав имущество более недоступным для местных жителей. Комиссия продолжит рассматривать еще другие предложения, которые изменят прежние правила иммиграции."

И хотя окончательное слово по этим и другим поправкам еще должны сказать все депутаты Сейма - на пленарном заседании, - рискнем предположить, что большинство Сейма согласится с мнением комиссии и программа ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость, которая действовала 15 лет, прикажет долго жить.