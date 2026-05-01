В Балтийском море началась операция по поиску взрывоопасных объектов времён войн. Это напрямую влияет на безопасность судоходства и рыболовства в регионе.

С 1 по 13 мая в акватории проходят международные учения «Open Spirit 2026», сообщили в военно-морских силах Латвии. Их задача — обнаружить и обезвредить мины и другие опасные предметы, которые до сих пор остаются на дне моря.

Балтийское море считается одним из самых «заминированных» в мире: со времён Первой и Второй мировых войн здесь сохранились тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Они представляют риск для торговых судов, рыбаков и подводной инфраструктуры, поэтому подобные операции проводятся регулярно.

В учениях участвуют около 400 военнослужащих, задействованы корабли разных стран, включая первую постоянную противоминную группу НАТО — SNMCMG1. Это многонациональное подразделение специализируется на поиске и уничтожении мин и может оперативно разворачиваться в любой точке в составе сил реагирования альянса.

Помимо практической задачи по очистке морского дна, «Open Spirit» служит и военным целям: отрабатывается взаимодействие между флотами, водолазами и штабами разных стран, унифицируются процедуры и тактика.

В этом году манёвры проходят в связке с крупными учениями шведской армии «Aurora 2026», что усиливает координацию сил в регионе и добавляет им стратегическое значение.

Учения «Open Spirit» ежегодно проводятся поочерёдно в одной из стран Балтии и считаются важной частью системы региональной безопасности.

13 мая запланирован день для СМИ — журналистам покажут, как проходит поиск мин и работа военно-морских подразделений.

Такие операции помогают сделать Балтийское море безопаснее, хотя полностью очистить его от наследия прошлых войн пока невозможно.