Глава исполнительной власти Эстонии в прошлом году заработал на своем посту на 25 тысяч евро меньше своей коллеги из Латвии. Зато его соотечественники зарабатывают больше латвийцев.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в 2025 году за свою работу получил 107 394 евро, свидетельствуют данные Министерства финансов этой страны.

А что в Латвии? Как сообщал bb.lv, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в прошлом году на должности главы правительства заработала 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, следует из опубликованной Службой госдоходов декларации должностного лица.

Отметим, что средняя зарплата в Эстонии в прошлом году составляла около 2300 евро в месяц. В свою очередь в Латвии зарабатывали в среднем 1800 евро – все цифры до уплаты налогов.

Выглядит странно – обычные латвийцы получают меньше простых эстонцев, а их их премьеру начисляют жалование больше, чем руководителю более зажиточной Эстонии.

Впрочем, это, отнюдь, не уникальная ситуация. К примеру, президент африканского Камеруна Поль Бийя получает в год около 550 тысяч евро. А президент европейской Франции Эмманюэль Макрон – всего 190 тысяч евро. Хотя французы живут явно побогаче камерунцев.