Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хоть в чём-то первые: Латвия обогнала Эстонию по зарплате премьер-министра 2 2382

Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (слева) не дотянул до заработков латвийской коллеги.

Глава исполнительной власти Эстонии в прошлом году заработал на своем посту на 25 тысяч евро меньше своей коллеги из Латвии. Зато его соотечественники зарабатывают больше латвийцев.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в 2025 году за свою работу получил 107 394 евро, свидетельствуют данные Министерства финансов этой страны.

А что в Латвии? Как сообщал bb.lv, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в прошлом году на должности главы правительства заработала 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, следует из опубликованной Службой госдоходов декларации должностного лица.

Отметим, что средняя зарплата в Эстонии в прошлом году составляла около 2300 евро в месяц. В свою очередь в Латвии зарабатывали в среднем 1800 евро – все цифры до уплаты налогов.

Выглядит странно – обычные латвийцы получают меньше простых эстонцев, а их их премьеру начисляют жалование больше, чем руководителю более зажиточной Эстонии.

Впрочем, это, отнюдь, не уникальная ситуация. К примеру, президент африканского Камеруна Поль Бийя получает в год около 550 тысяч евро. А президент европейской Франции Эмманюэль Макрон – всего 190 тысяч евро. Хотя французы живут явно побогаче камерунцев.

Читайте нас также:
#Эстония #налоги #Латвия #зарплата #доходы #страны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
6
0
15

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео