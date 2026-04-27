Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в прошлом году на должности лавы правительства заработала 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, когда Госканцелярия выплатила ей 126 943 евро, следует из опубликованной Службой госдоходов декларации должностного лица.

В прошлом году Силиня также получила пособие в размере 1 200 евро от Государственного агентства социального страхования, 37,50 евро как проценты от Государственного казначейства и 6,08 евро как проценты в банке "Citadele".

В прошлом году премьер-министр значительно увеличила общую сумму своих безналичных сбережений. Если в конце 2024 года она задекларировала 16 009 евро безналичных сбережений, то к концу 2025 года эта сумма увеличилась до 44 405 евро.

В своей декларации Силиня указала, что владеет одной квартирой в Риге и земельным участком в совместной собственности. Также она владеет автомобилем "Mercedes Benz GL 420".

У Силини нет вложений в частные пенсионные фонды, но есть полис страхования жизни с накоплением.