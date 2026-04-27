Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Известно, сколько в прошлом году заработала Силиня

Политика
Дата публикации: 27.04.2026
LETA
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в прошлом году на должности лавы правительства заработала 133 615 евро, что на 5,3% больше, чем в 2024 году, когда Госканцелярия выплатила ей 126 943 евро, следует из опубликованной Службой госдоходов декларации должностного лица.

В прошлом году Силиня также получила пособие в размере 1 200 евро от Государственного агентства социального страхования, 37,50 евро как проценты от Государственного казначейства и 6,08 евро как проценты в банке "Citadele".

В прошлом году премьер-министр значительно увеличила общую сумму своих безналичных сбережений. Если в конце 2024 года она задекларировала 16 009 евро безналичных сбережений, то к концу 2025 года эта сумма увеличилась до 44 405 евро.

В своей декларации Силиня указала, что владеет одной квартирой в Риге и земельным участком в совместной собственности. Также она владеет автомобилем "Mercedes Benz GL 420".

У Силини нет вложений в частные пенсионные фонды, но есть полис страхования жизни с накоплением.

Читайте нас также:
#недвижимость #финансы #декларация #доходы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
7

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео