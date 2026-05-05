Общие доходы руководителя Центра государственного языка (ЦГЯ) Инесе Мухки в прошлом году превысили 87 000 евро, из которых наибольшую часть — 55 296 евро — она получила за работу в государственном управлении, свидетельствует декларация должностного лица за 2025 год, пишет ЛЕТА.

Часть доходов — 11 763 евро — получена за работу в администрации Сейма, где Мухка до марта 2025 года занимала должность юридического директора. В декларации указано, что в парламенте она также исполняла обязанности генерального секретаря. В свою очередь за работу в ЦГЯ она получила 43 532 евро.

Помимо зарплаты должностное лицо задекларировало и другие доходы, в том числе проценты по вкладам в размере 1146 евро, пособие в размере 3120 евро и доходы от хозяйственной деятельности в размере 3280 евро. Мухка также получила два подарка на общую сумму 24 222 евро, в том числе 24 000 евро от частного лица. Эта же сумма в декларации отражена и как денежный перевод от родственника первой степени.

В разделе сделок также указан дар недвижимости стоимостью 52 014 евро.

Наличные сбережения Мухки составляют 3600 евро. Безналичные средства на семи счетах составляют в общей сложности 103 481 евро, в том числе 4424 доллара США.

В декларации указаны пять объектов недвижимости в Риге, часть из которых находится в совместной собственности. Также указаны земля и здания в Марупской волости, находящиеся в пользовании. В собственности Мухки находится автомобиль «Škoda Kodiaq» 2023 года выпуска.