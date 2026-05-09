Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия и Ормузский пролив: кого могут отправить в миссию 1 714

Политика
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военный корабль в Ормузском проливе на фоне танкеров.
ФОТО: BB.LV/AI

Латвия рассматривает возможность участия в международной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Речь идет не о боевых подразделениях, а о противоминных специалистах и командах по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Латвия после согласования всех параметров международной миссии может присоединиться к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом агентству LETA заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, Министерство обороны поддерживает международные усилия по восстановлению свободы навигации в регионе и положительно оценивает инициативы, выдвинутые президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и США.

Сейчас обсуждаются технические параметры возможной операции — сроки, формат и конкретные задачи. После достижения общей договоренности Латвия готова подключиться с теми силами и ресурсами, которыми располагает.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом для страны остается собственная безопасность. Поэтому возможное участие оценивается с учетом того, чтобы не ослабить обороноспособность самой Латвии.

Речь идет о довольно ограниченном, но специализированном вкладе. По предварительной оценке, Национальные вооруженные силы могли бы направить морских противоминных специалистов и команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов с подводной специализацией.

Это означает, что Латвия рассматривает участие скорее в технической и защитной миссии, а не в прямых боевых действиях.

Окончательное решение о возможном участии страны в международной коалиционной операции должны будут принимать правительство и, при необходимости, Сейм.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания планируют возглавить многонациональную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. При этом подчеркивается, что речь идет об оборонительном формате присутствия, который может быть реализован только после достижения договоренности о долгосрочном мире в регионе.

Читайте нас также:
#США #Франция #Латвия #Великобритания #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс и глава сеймовской фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс
Изображение к статье: Заседание коалиционного совета. Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Изображение к статье: Сандра Калниете.
Изображение к статье: Министр обороны Андрис Спрудс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео