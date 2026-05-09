Латвия рассматривает возможность участия в международной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Речь идет не о боевых подразделениях, а о противоминных специалистах и командах по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Латвия после согласования всех параметров международной миссии может присоединиться к операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом агентству LETA заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, Министерство обороны поддерживает международные усилия по восстановлению свободы навигации в регионе и положительно оценивает инициативы, выдвинутые президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и США.

Сейчас обсуждаются технические параметры возможной операции — сроки, формат и конкретные задачи. После достижения общей договоренности Латвия готова подключиться с теми силами и ресурсами, которыми располагает.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом для страны остается собственная безопасность. Поэтому возможное участие оценивается с учетом того, чтобы не ослабить обороноспособность самой Латвии.

Речь идет о довольно ограниченном, но специализированном вкладе. По предварительной оценке, Национальные вооруженные силы могли бы направить морских противоминных специалистов и команды по обезвреживанию взрывоопасных предметов с подводной специализацией.

Это означает, что Латвия рассматривает участие скорее в технической и защитной миссии, а не в прямых боевых действиях.

Окончательное решение о возможном участии страны в международной коалиционной операции должны будут принимать правительство и, при необходимости, Сейм.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания планируют возглавить многонациональную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. При этом подчеркивается, что речь идет об оборонительном формате присутствия, который может быть реализован только после достижения договоренности о долгосрочном мире в регионе.