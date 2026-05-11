«А мы не знаем, существует еще коалиция или нет!» Правящие совсем растерялись 0 224

Политика
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Министр земледелия Армандс Краузе (у микрофона) и глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц

На заседание явились только представители двух правительственных сил - "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян.

Вопреки первоначальному заявлению лидера "прогрессивных" Андриса Шуваевса, никто из представителей его партии на сегодняшний коалиционный совет не явился. Таким образом, почти час заседали только политики "Нового Единства" под руководством Эвики Силини и Союза зеленых и крестьян. Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) после заседания коалиция откровенно признал, что пока неизвестно действует ли еще формат правящей коалиции, поскольку "прогрессивные" сегодняшнее заседание проигнорировали и ждут для разговора Эвику Силиню в среду. Сама Силиня дала понять, что готова в среду прийти к "прогрессивным", причем не одна, а захватив с собой ее кандидата в министры обороны - полковника Райвиса Мелниса.

#партии #коалиция #министры #новое единство #прогрессивные #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
