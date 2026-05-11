Вопреки первоначальному заявлению лидера "прогрессивных" Андриса Шуваевса, никто из представителей его партии на сегодняшний коалиционный совет не явился. Таким образом, почти час заседали только политики "Нового Единства" под руководством Эвики Силини и Союза зеленых и крестьян. Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) после заседания коалиция откровенно признал, что пока неизвестно действует ли еще формат правящей коалиции, поскольку "прогрессивные" сегодняшнее заседание проигнорировали и ждут для разговора Эвику Силиню в среду. Сама Силиня дала понять, что готова в среду прийти к "прогрессивным", причем не одна, а захватив с собой ее кандидата в министры обороны - полковника Райвиса Мелниса.