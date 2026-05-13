Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Интрига без интриги: «зеленые крестьяне» завтра назовут кандидата в премьеры 0 227

Политика
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр экономики Виктор Валайнис

Министр экономики Виктор Валайнис

Союз зеленых и крестьян пойдет на выборы широким объединием - не исключается присоединение и других региональных партий.

Завтра Союз зеленых и крестьян официально назовет своего кандидата в премьеры. Впрочем, никаких сюрпризов не ожидается - эта политическая сила намерена объявить своим кандидатом в премьеры и, стало быть, лидером предвыборного списка - главу минэкономики Виктора Валайниса. Вероятно, он возглавит список кандидатов от СЗК по Рижскому избирательному округу.

Напомним, что СЗК - это объединение, состоящее из Латвийского крестьянского союза и Латвийской социал-демократической рабочей партии, сотрудничая с региональными партиями — «Латвии и Вентспилсу», партией Даугавпилсского края и партией «Честь служить Риге». Готовясь к выборам в Сейм, ведутся переговоры о сотрудничестве и с другими региональными партиями.

Читайте нас также:
#выборы #премьер #Латвия #партии #коалиция #кандидаты #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Айнарс Шлесерс на плакате
Изображение к статье: Эдгарс Ринкевич и Эвика Силиня
Изображение к статье: Премьер Эвика Силиня
Изображение к статье: Эвика Силиня и Эдвардс Смилтенс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео