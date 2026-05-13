Союз зеленых и крестьян пойдет на выборы широким объединием - не исключается присоединение и других региональных партий.

Завтра Союз зеленых и крестьян официально назовет своего кандидата в премьеры. Впрочем, никаких сюрпризов не ожидается - эта политическая сила намерена объявить своим кандидатом в премьеры и, стало быть, лидером предвыборного списка - главу минэкономики Виктора Валайниса. Вероятно, он возглавит список кандидатов от СЗК по Рижскому избирательному округу.

Напомним, что СЗК - это объединение, состоящее из Латвийского крестьянского союза и Латвийской социал-демократической рабочей партии, сотрудничая с региональными партиями — «Латвии и Вентспилсу», партией Даугавпилсского края и партией «Честь служить Риге». Готовясь к выборам в Сейм, ведутся переговоры о сотрудничестве и с другими региональными партиями.