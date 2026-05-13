50-минутная встреча премьера Эвики Силини с обиженными до невозможности депутатами фракции Сейма "Прогрессивные" пока завершилась без результата. Задав премьеру все неприятные вопросы, "прогрессивные" не озвучили главе правительства свое решение - оставаться во власти или гордо уйти в оппозицию. Судя по всему, решение будет принято сегодня вечером или завтра в первой половине дня. По слухам, "прогрессивные", оказавшиеся явно в унизительном положении, скорее всего, все-таки не уйдут в оппозиции, тем самым развалив правительство Силини. Ведь очевидно, что в этом случае появится возможность создасть право-националистическое правительство, в котором "прогрессивным" уже места не будет.

Итак, рискнем предположить, что "Прогрессивные" останутся в правительстве, но откажутся брать на себя политическую ответственность за работу министра обороны, поскольку его выдвинула премьер. "Прогрессивные" предложат "Новому Единству" и взять на себя ответственность за оборонную сферу.