Опубликованные декларации должностных лиц позволяют заглянуть в кошельки политиков, и в случае Айвара Лембергса картина выглядит весьма впечатляюще. Как пишет журнал “Privātā Dzīve”, депутат Вентспилсской думы, вероятно, является самым крупным должником среди латвийских чиновников.

Его долговые обязательства составляют почти 10,9 миллиона евро и более 5,2 миллиона долларов США.

Хотя Лембергс является конечным бенефициаром 13 различных компаний, их общая стоимость в декларации указана всего в размере 13 центов. Кроме того, ему по-прежнему принадлежат акции ликвидируемого “Latvijas Krājbanka” и почти 800 нереализованных приватизационных сертификатов.

Наличными политик хранит 160 000 евро, а на банковских счетах — 88 000 евро.

Что касается доходов, то они у Лембергса весьма внушительные. Помимо зарплаты депутата, он получает и солидную пенсию — за год ему было выплачено более 90 000 евро.