Сборная Латвии отобрала у французов путевку на Олимпиаду (+ комментарии руководства страны)

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Риге завоевала путёвку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В решающем матче квалификационного турнира, проходившего на домашней арене, латвийские хоккеисты обыграли Францию с результатом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Латвийские хоккеисты не оставили шансов французам: соотношение бросков – 36:19 в пользу команды Латвии.

На игру пришли 10 300 болельщиков.

После восстановления независимости для Латвии это был девятый квалификационный турнир, в шести из которых ей удалось обеспечить участие в Олимпийских играх. Хоккейный турнир Олимпийских игр 2026 года пройдет в Милане.

За сборную Латвии голы забили Эдуардс Тралмакс, Робертс Букартс, Родриго Аболс, Мартиньш Дзиркалс и Кристиан Рубинс, который также сделал две результативные передачи.

Ворота защищал Кристерс Гудлевскис.

По итогам квалификационного турнира были названы лучшие игроки. Ими стали:

Кристерс Гудлевскис (Латвия) – лучший вратарь;

Угис Балинскис (Латвия) — лучший защитник;

Александр Тексье (Франция) — лучший нападающий;

Каспарс Даугавиньш (Латвия) — самый ценный игрок.

В квалификационном турнире в Риге принимали участие четыре команды. Кроме Латвии и Франции за путевку в Милан боролись Словения и Украина.

В четверг Латвия обыграла Словению со счётом 4:2, а в пятницу победила Украину со счётом 5:1.

Комментарии

На победу над французами оперативно отреагировал президент ЛР Эдгар Ринкевич, который написал в сети Х: «Поздравляю наших хоккеистов с победой и выходом на Олимпийские игры! Молодцы!»

Apsveicu mūsu hokejistus ar uzvaru un kvalificēšanos Olimpiskajām spēlēm! Malači! ?? ? ? — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 1, 2024

Министр образования и науки (курирует латвийский спорт) Анда Чакша:

«Это случилось!! Наша великолепная мужская хоккейная команда выиграла путёвку на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане! Мы гордимся и поздравляем вас от всего сердца!»

?? Tas ir noticis!! Mūsu lieliskā vīriešu hokeja izlase ir izcīnījusi ceļazīmi uz 2026. gada ziemas olimpisksjām spēlēm Milānā! Lepojamies un sveicam no sirds! @lhf_lv @IZM_gov_lv — Anda Čakša (@andacaksa) September 1, 2024

Премьер-министр ЛР Эвика Силиня:

«Убедительно и красиво! Поздравляю сборную Латвии по хоккею с отличным выступлением, решающей победой и завоеванной путевкой на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине!»