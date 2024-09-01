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Сборная Латвии отобрала у французов путевку на Олимпиаду (+ комментарии руководства страны) 1

Спорт
Дата публикации: 01.09.2024
BB.LV
Сборная Латвии отобрала у французов путевку на Олимпиаду (+ комментарии руководства страны)
ФОТО: LETA

Выиграв команду Франции со счетом 5:2, сборная Латвии завоевал путевку на Олимпиаду-2026.

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Риге завоевала путёвку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В решающем матче квалификационного турнира, проходившего на домашней арене, латвийские хоккеисты обыграли Францию с результатом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Латвийские хоккеисты не оставили шансов французам: соотношение бросков – 36:19 в пользу команды Латвии.

На игру пришли 10 300 болельщиков.

После восстановления независимости для Латвии это был девятый квалификационный турнир, в шести из которых ей удалось обеспечить участие в Олимпийских играх. Хоккейный турнир Олимпийских игр 2026 года пройдет в Милане.

За сборную Латвии голы забили Эдуардс Тралмакс, Робертс Букартс, Родриго Аболс, Мартиньш Дзиркалс и Кристиан Рубинс, который также сделал две результативные передачи.

Ворота защищал Кристерс Гудлевскис.

По итогам квалификационного турнира были названы лучшие игроки. Ими стали:

Кристерс Гудлевскис (Латвия) – лучший вратарь;

Угис Балинскис (Латвия) — лучший защитник;

Александр Тексье (Франция) — лучший нападающий;

Каспарс Даугавиньш (Латвия) — самый ценный игрок.

В квалификационном турнире в Риге принимали участие четыре команды. Кроме Латвии и Франции за путевку в Милан боролись Словения и Украина.

В четверг Латвия обыграла Словению со счётом 4:2, а в пятницу победила Украину со счётом 5:1.

Комментарии

На победу над французами оперативно отреагировал президент ЛР Эдгар Ринкевич, который написал в сети Х: «Поздравляю наших хоккеистов с победой и выходом на Олимпийские игры! Молодцы!»

Министр образования и науки (курирует латвийский спорт) Анда Чакша:

«Это случилось!! Наша великолепная мужская хоккейная команда выиграла путёвку на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане! Мы гордимся и поздравляем вас от всего сердца!»

Премьер-министр ЛР Эвика Силиня:

«Убедительно и красиво! Поздравляю сборную Латвии по хоккею с отличным выступлением, решающей победой и завоеванной путевкой на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине!»

#хоккей #олимпиада
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го сентября

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    2
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