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Победа Семенистой в Бухаресте и фиаско теннисистов в Африке 1

Спорт
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Победа Семенистой в Бухаресте и фиаско теннисистов в Африке

Латвийские теннисисты в прошедшие дни и радовали, и огорчали. Так, первая ракетка Латвии и 12-й номер мирового рейтинга Алена Остапенко неудачно слетала в Мексику, где, будучи посеяной на турнире в Гвадалахаре под первым номером, она уступила в первом же своем матче.

В 1/8 финала латвийская теннисистка в трех сетах проиграла 155-й ракетке мира из Канады Марине Стакушич – 4:6, 7:5, 6:7. Матч продолжался более трех часов, в течении которых Остапенко дважды в решающем сете не смогла подать на матч и упустила четыре матч-бола – один при счете 5:4 и еще три при 6:5. По ходу этой встречи обе теннисистки допустили по 17 двойных ошибок. А еще в матче против 19-летней Стакушич Остапенко совершила 58 невынужденных ошибок. Начиная с Олимпийских игр в Париже у Остапенко в шести матчах одиночного разряда только одна победа.

Тем временем, свой второй титул в карьере в парном разряде завоевала Дарья Семенистая – вторая ракетка нашей страны и 141-й номер мирового рейтинга. На сей раз это произошло в Бухаресте, где она выступала вместе с француженкой Кароль Моне. В финале латвийско-французский дуэт был сильнее соперниц из Польши и Испании – 1:6, 6:2, 10:7.

А вот что касается латвийских теннисистов, то, кажется, мужской теннис сейчас в низшей своей точке. Тому свидетельство матч Кубка Дэвиса во второй мировой группе. Латвийская команда, в состав которой не вошло ни одного игрока с рейтингом АТП (Ассоциация теннисистов-профессионалов), в гостях уступила сборной Того – 0:3. В составе латвийской команды, капитаном которой был Денис Павлов, выступали Давис Ролис, Даниэл Тенс и Рихард Нейманис. Теперь мужской сборной Латвии предстоит матч плей-офф за сохранение прописки во второй группе.

#теннис
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Нляяя... какие тёти-тумбы.? Не дай божЕ, жить с одной из подобных на необитаемом острове...

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