Латвийский экипаж гонщиков на авторалли в Литве въехал в толпу зрителей; есть погибшие и раненые

Дата публикации: 28.09.2024
На авторалли в литовском городе Утена вечером в пятницу латвийский экипаж гонщиков въехал в толпу зрителей, погиб один человек и 14 получили ранения.

Портал "Go4speed" сообщает, что трагическую аварию потерпел латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

Полиция сообщила, что в 21:50 получила сообщение об аварии на проходящем в Утене ралли "Samsonas Rally Utena". Очевидцы происшествия рассказали порталу "Delfi", что один человек погиб, а нескольким другим проводятся реанимационные мероприятия. В полиции подтвердили, что медики констатировали смерть одного человека, еще 14 человек получили ранения.

"Delfi" информирует, что тюки сена, которыми на ралли было обозначено направление поворотов, были сдвинуты другими автомобилями, поэтому латышский экипаж не заметил поворота и въехал в зрителей.

Организаторы ралли заявили, что после трагической аварии соревнования отменены и Федерация мотоспорта Литвы продолжает расследование этого происшествия.

"Delfi" выяснил, что в связи с трагическим происшествием правоохранительными органами Литвы начато досудебное расследование по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Литвы об убийстве по неосторожности.

