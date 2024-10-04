Турецкие фанаты в Риге жестоко избили латвийских болельщиков (18+)

После матча в рамках Лиги Европы УЕФА в Риге произошла массовая драка. Точнее избиение. Полиция – и государственная, и муниципальная – оказалась бессильна.
Толпа турок организовано отошла от стадиона «Даугава» в сторону улицы Деглава, свидетельствует видео, размещенное пользователем grianDs FILMĒ.
Возле стадиона остался истекающий кровью латвиец, которого растерянно мельтешащий полицейский после подсказок прохожих сумел пристроить в карету «скорой помощи».
После чего полицейский нашел еще одного окровавленного жителя Латвии, который был избит турками и лишился кольца.
Агрессия турков может быть объяснена тем, что рижская команда сумела отыграться со счета 0:2 и свести игру к ничейному результату.
(Осторожно нецензурная лексика!)
Šodien liela spēle @RFSDaily @Galatasaray mazliet žēl beigas pic.twitter.com/lf0MQQhX6A— grianDs FILMĒ (@grianDs_Filmee) October 3, 2024
А вот как турецкие болельщики ходили по Риге накануне матча:
Dāmas un kungi, sporta karalis FUTBOLS!— Madars Zvagulis (@Zvagulis) October 3, 2024
Šovakar @RFSDaily vs @GalatasaraySK pic.twitter.com/M4i28WBXdr
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