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Турецкие фанаты в Риге жестоко избили латвийских болельщиков (18+) 4

Спорт
Дата публикации: 04.10.2024
BB.LV
Турецкие фанаты в Риге жестоко избили латвийских болельщиков (18+)

После матча в рамках Лиги Европы УЕФА в Риге произошла массовая драка. Точнее избиение. Полиция – и государственная, и муниципальная – оказалась бессильна.

Толпа турок организовано отошла от стадиона «Даугава» в сторону улицы Деглава, свидетельствует видео, размещенное пользователем grianDs FILMĒ.

Возле стадиона остался истекающий кровью латвиец, которого растерянно мельтешащий полицейский после подсказок прохожих сумел пристроить в карету «скорой помощи».

После чего полицейский нашел еще одного окровавленного жителя Латвии, который был избит турками и лишился кольца.

Агрессия турков может быть объяснена тем, что рижская команда сумела отыграться со счета 0:2 и свести игру к ничейному результату.

(Осторожно нецензурная лексика!)

А вот как турецкие болельщики ходили по Риге накануне матча:

#футбол
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Комментарии (4)

  • GY
    Genady Yak
    5-го октября

    Демократия в действии, все можно турецким скотам.

    6
    3
  • GY
    Genady Yak
    5-го октября

    Демократия в действии, все можно турецким скотам.

    4
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Genady Yak
    5-го октября

    Радуйтесь что пока не афганские или иранские, кхм.., болельщики ходят. Тогда местные арии совсем взгрустнут.

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го октября

    🤣 арии не вывезли.

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