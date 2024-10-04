Турецкие фанаты в Риге жестоко избили латвийских болельщиков (18+)

После матча в рамках Лиги Европы УЕФА в Риге произошла массовая драка. Точнее избиение. Полиция – и государственная, и муниципальная – оказалась бессильна.

Толпа турок организовано отошла от стадиона «Даугава» в сторону улицы Деглава, свидетельствует видео, размещенное пользователем grianDs FILMĒ.

Возле стадиона остался истекающий кровью латвиец, которого растерянно мельтешащий полицейский после подсказок прохожих сумел пристроить в карету «скорой помощи».

После чего полицейский нашел еще одного окровавленного жителя Латвии, который был избит турками и лишился кольца.

Агрессия турков может быть объяснена тем, что рижская команда сумела отыграться со счета 0:2 и свести игру к ничейному результату.

(Осторожно нецензурная лексика!)

А вот как турецкие болельщики ходили по Риге накануне матча: