МОК получил болезненный удар. Беспредел Баха достал всех!

Участие в олимпийском турнире по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые завоевали золотые медали в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно, стало одним из самых скандальных и спорных моментов на Играх-2024. И даже сейчас, когда все медали Парижа уже давно раздали, про спортсменов, проваливших гендерный тест, не забывают.

А накануне про них неожиданно заговорили в… ООН! Там внезапно осудили МОК за допуск Хелиф и Юйтин на женский турнир.

«Мужские физические преимущества»

Скандала, который разгорался с каждой победой Хелиф и Юйтин в столице Франции, можно было бы и избежать. МОК всего лишь нужно было последовать примеру Международной боксерской ассоциации (IBA). В организации показали, что нужно последовательно работать со всеми спортсменами, чтобы девушки в любом случае оказались в равных условиях. Так, IBA провела гендерные тесты, по результатам которых Хелиф и Юйтин были не допущены к турнирам под эгидой организации.

При этом проверки Международной боксерской ассоциации, можно сказать, стали вынужденной мерой, ведь некоторые спортсменки, жаловались на Иман и Линь. Когда же их отстранили, то спортсменки могли спокойно выдохнуть. Однако на Олимпиаде IBA не дали организовать турнир, и соревнования проводил Международный олимпийский комитет. В конторе Томаса Баха сразу объявили, что гендерные тесты Хелиф и Юйтин не были легитимными. А директор МОК по коммуникациям Марк Адамс даже заявил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений.

— Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно — выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин, — сказал Адамс.

Правозащитные организации действительно высказались, но когда Хелиф, которую МОК благополучно допустил до Олимпиады, буквально избила на ринге итальянку Анджелу Карини. На родине Карини тогда стали осуждать скандальное решение конторы Баха. Вообще обсуждение допуска спортсменок, которые имеют преимущество перед другими девушками, не утихало до конца Игр.

И даже сейчас эта тема остается актуальной. Накануне спецдокладчик ООН Рим Ансалем раскритиковала решение МОК.

— Существуют обстоятельства, при которых определение пола является обоснованной, законной и пропорциональной процедурой, необходимой для обеспечения справедливости и безопасности в спорте.

Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже женщины-боксеры должны были соревноваться с двумя боксерами, чей женский пол вызывал серьезные сомнения, однако Международный олимпийский комитет отказался проводить проверку на их половую принадлежность, — отмечено в докладе Ансалем.

Ансалем также отметила, что благодаря современным технологиям гендерный тест можно провести с помощью простого мазка со слизистой оболочки щеки. Это безопасный метод, который не ущемляет человеческое достоинство.

— Необходимость проведения последующих тестов в первую очередь касается спортсменов, пол которых при рождении был зарегистрирован как женский, но они являются мужчинами, у которых есть признаки мужского полового развития, включающие мужское половое созревание или уровень тестостерона в мужском диапазоне и, следовательно, мужские физические преимущества, о которых они могут и не знать, — говорится в докладе Ансалем.

Уже даже в ООН понимают, что представители МОК давно перестали придерживаться честных соревнований и планомерно убивает олимпийское движение. Однако в конторе Баха никто изначально не задумывался о безопасности девушек, и после Олимпиады спортивные чиновники не стали ничего менять.