«Казалось, что латыш нуждается в помощи…Если бы я только знал» - Булс о переезде Тиммы в РФ 1 2698

Спорт
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Казалось, что латыш нуждается в помощи…Если бы я только знал» - Булс о переезде Тиммы в РФ

Баскетболист Янис Тимма не планирует возвращаться в Латвию после контракта с российским клубом, сообщил в интервью «Латвияс Авизе» президент баскетбольного клуба «Rīgas Zeļļi» Эдгар Булс.

Перед отъездом в РФ Тимма получил предложение играть за две латвийские команды – «VEF Rīga» и «Rīgas Zeļļi».

«Было впечатление, что латыш был в беде и нуждался в помощи. И появилась мысль предложить Тимме заняться тем, что у него получается лучше всего - играть в баскетбол, и наладить свою жизнь, чему иногда способствует возвращение домой», - объяснил Булс.

«Но у Яниса были другие планы. Если бы я знал, я бы никогда не заговорил с ним. Я написал ему, но он с улыбкой ответил, что никогда не вернется в Латвию», - поделился президент клуба.

Напомним, приняв решение об участии в проекте «Media Basket» в России, Янис Тимма больше не сможет играть за сборную Латвии.

