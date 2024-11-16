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«Fitch» утвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A- 1

Спорт
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
«Fitch» утвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A-

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" ("Fitch") утвердило кредитный рейтинг Латвии на текущем уровне A-, изменив будущий прогноз с позитивного на стабильный, сообщает Госказна.

Главными факторами, поддерживающими кредитный рейтинг Латвии на текущем уровне, "Fitch" называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и еврозоне, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженностей частного сектора.

Изменение будущего прогноза с позитивного на стабильный агентство объясняет тем, что в среднесрочной перспективе экономический рост Латвии будет слабее, чем прогнозировалось ранее, так как на него будет влиять геополитическая ситуация, что приведет к увеличению бюджетного дефицита и постепенному росту соотношения долга госсектора к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Согласно прогнозам "Fitch", бюджетный дефицит Латвии в 2025 году составит 3% от ВВП, а в 2026 году - 2,9% от ВВП, что соответствует фискально-структурному плану государства на 2025-2028 годы. Хотя прогнозируемый дефицит в целом соответствует показателям стран с аналогичным кредитным рейтингом, он превышает прогнозы "Fitch", сделанные в июле 2023 года, когда агентство присвоило кредитному рейтингу Латвии позитивный прогноз. По прогнозам агентства, госдолг Латвии будет умеренно расти с 45% от ВВП в 2023 году до 48,7% ВВП в 2026 году. Несмотря на это, агентство ожидает, что госдолг Латвии будет ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом.

По прогнозам "Fitch", в 2024 и 2025 годах реальные темпы роста экономики Латвии будут ниже, чем прогнозировалось в июле 2023 года, поскольку частное потребление и внешний спрос будут восстанавливаться медленнее. Однако в 2026 году рост экономики может составить 2,4% вследствие увеличения частного потребления и инвестиций.

#экономика
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го ноября

    Какой смысл в их сказочном рейтинге? Экономика Латвии не растет , а падает. А с чего вдруг в 26 начнет расти? Какой принятый закон изменит уничтожение Латвии?

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