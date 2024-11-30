Есть первые медали: латвийские саночники открыли сезон в Лиллехаммере

В субботу, 30 ноября, на первом этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) латвийский мужской экипаж Мартиньш Ботс и Робертс Плуме завоевали серебряные медали, а женский дуэт Марта Робежниеце и Кития Богданова получил бронзовые награды.

Об этом порталу bb.lv сообщил Гатис Розенфелдс, представитель Латвийской федераций санного спорта.

«Это отличный старт Кубка мира. Марта и Кития проделали фантастическую, можно сказать, феноменальную работу. Подготовительный этап был очень сложным, с множеством падений, одно из которых даже потребовало посещения больницы. Также стоит отметить Мартиньша и Робертса, которые, несмотря на ошибки в первом заезде, показали хороший результат во втором, что принесло им серебряные медали», — рассказал тренер сборной Латвии по санному спорту Даниэль Фогелис.

Мартиньш Ботс и Робертс Плуме завершили два заезда с общим результатом 1:33.978, заняв второе место среди мужских двухместных экипажей.

Лидеры этапа, немцы Тони Эгерт и Флориан Миллер, обошли латвийский дуэт на 0,132 секунды. Второй латвийский экипаж, Эдуард Шевиц-Микельшевич и Лукас Крастс, показал время 1:34.582 и занял девятое место.

Женский успех

Дуэт Марты Робежниеце и Китии Богдановой завершил два заезда с результатом 1:35.946, завоевав бронзу среди 11 экипажей. Победительницы этапа, американки Шивон Форган и София Киркби, опередили латвийский дуэт на 0,49 секунды.

Другой латвийский экипаж, Анда Упите и Зане Калума, финишировал четвёртым с результатом 1:35.502.

«Мы хорошо подготовились к старту, и стартовый разгон был удачным. Несмотря на несколько ошибок на сложной трассе, мы довольны началом сезона», — отметили Робежниеце и Богданова.

Индивидуальные выступления

В женских одиночных заездах Кенди Апарьоде заняла 12-е место с результатом 1:34.574, отстав от победительницы, немки Юлии Таубиц, на 0,676 секунды. На 13-м месте оказалась Элина Иева Бота с результатом 1:34.591.

«Начало сезона стабильное, но можно было бы попасть в десятку. На следующем этапе в Иглсе нужно ехать быстрее», — прокомментировала Кенди Апарьоде.

Зане Калума, которая участвовала и в двухместных, и в индивидуальных заездах, не смогла пройти во второй заезд. Её результат в первом — 48,469 секунды — оставил её за пределами топ-20.

Тренер Даниэль Фогелис отметил необходимость анализа результатов женских одиночных заездов: «Езда была стабильной, но, возможно, саням нужна другая подготовка».

Особенности трассы и будущие старты

Лиллехаммерская трасса, построенная для Олимпиады 1994 года, вновь принимает этап Кубка мира впервые с 2020 года. Трасса длиной 1710 метров позволяет развивать скорость до 130 км/ч.

В воскресенье, 1 декабря, состоятся мужские заезды, где Латвию представят Крisters Апарьодс, Гинтс Берзиньш и Каспарс Ринкс, а также соревнования смешанных пар.

Сезон Кубка мира 2024/2025 годов включает девять этапов в шести странах, включая Латвию. Четвёртый этап состоится 4–5 января 2025 года в Сигулде, а Европейский чемпионат — 18–19 января в Винтерберге (Германия).

Чемпионат мира запланирован на 6–8 февраля в Уистлере (Канада).