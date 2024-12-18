Бывший капитан сборной Латвии по баскетболу Янис Блумс рассказал Латвийскому радио, что поддерживал теплые отношения с Янисом Тиммой, скончавшимся в Москве 17 декабря. Блумс предлагал свою помощь, но, к сожалению, это не помогло.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Янисом. Я всегда его понимал и в чем-то помогал», — говорит Блумс, признавая, что в данный момент ему трудно понять, что происходит, и трудно найти слова.

«Последнее сообщение, которое я ему отправил, было: «Если тебе что-нибудь нужно, смело звони!» Но он не позвонил», — рассказывает бывший капитан сборной.

«Что-то там было не совсем [хорошо], а мы еще как общество его съели. Мы не знаем, как бы вели себя на его месте, если бы у нас была любовь, неважно где – в России или Ираке. Не знаем, как бы мы реагировали», - сказал Блумс, подчеркнув, что Тимма приехал в Россию из-за личных отношений.

Как сообщалось, вчера в москве скончался латвийский баскетболист Янис Тимма.

По информации СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в подъезде в здании бизнес-отеля в центре Москвы. Рассматривается версия самоубийства. Сообщается, что рядом с телом спортсмена лежал телефон, на экране которого было видно сообщение от его экс-жены, известной певицы Анны Седоковой, с просьбой перезвонить.