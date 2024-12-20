ISU разрешил российским фигуристам квалифицироваться на Олимпиаду 2 1028

Спорт
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: ISU разрешил российским фигуристам квалифицироваться на Олимпиаду

Официальный портал Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал документ, согласно которому российские спортсмены допускаются до участия в международных турнирах и квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

На квалификацию сможет поехать только один спортсмен или пара от каждого из четырех видов - мужского фигурного катания, женского, парного и танцев на льду.

Сообщается, что в промежуток с 1 по 28 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны представить по одному спортсмену в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.

Напомним, что российские спортсмены были отстранены от международных соревнований с 2022 года - с момента развязывания Россией полномасштабной войны против Украины.

