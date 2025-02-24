Сломан палец, разбит нос, украдены лыжи: в Швейцарии избили лучшего биатлониста Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис во время чемпионата мира избил биатлониста Андрея Расторгуева, сообщил сам спортсмен в понедельник в эфире Латвийского телевидения.

Брицис пообещал агентству LETA в ближайшее время представить свою версию произошедшего.

По словам Расторгуева, нападение произошло после смешанной парной эстафеты, которая состоялась в четверг на чемпионате мира в Швейцарии, но в которой он не участвовал.

"После смешанной парной эстафеты произошёл серьёзный инцидент, который поставил под угрозу моё участие в мужской эстафете и гонке с общего старта. Инцидент связан с тренером, который избил меня. Думаю, что у меня сломан палец, разбит нос. Плечо, похоже, тоже серьёзно травмировано. Я отправлюсь в больницу, чтобы выяснить, что со мной," — рассказал Расторгуев.

Он пояснил, что пришёл в номер к Брицу, чтобы обсудить ситуацию, произошедшую ещё в прошлом году.

"Он вытолкнул меня из комнаты и начал поднимать руки. Он напал на меня. Двое человек из команды пытались нас разнять. Врач Алдис Цирулис пытался помочь — наложил повязку на руку и зафиксировал плечо тейпами. По сути, он вывел меня из строя," — добавил биатлонист.

Спортсмен пояснил, что ранее у него пропали лыжи для соревнований, и он сообщал об этом сервисной группе и генеральному секретарю Федерации биатлона.

"Брицис тогда пришёл и заявил, что ничего не брал. Но у меня был свидетель, который всё видел и слышал. Я сказал ему: либо верните мне лыжи, либо я обращусь в другие инстанции," — объяснил Расторгуев.

По его словам, травма плеча может оказаться серьёзной, возможно, потребуется операция, из-за чего сезон для него будет завершён.

Расторгуев заявил, что не останется в сборной, если в ней останется Брицис.

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Утром в день конфликта Расторгуев утверждал, что его лыжи украл сервисный представитель, утвреждает Бендика. Команда была в недоумении, так как лыжи принадлежат компании Fischer, а также потому, что обвинения Расторгуева касались событий, произошедших год назад.

«Поскольку всей команде уже много лет известен нестабильный характер этого спортсмена, эта "ночная галлюцинация" была воспринята как неудачная шутка и стресс перед соревнованиями», — написала в соцсетях Бендика.

Продолжая объяснять произошедшее, Бендика рассказала, что Брицис потребовал от Расторгуева извинений за, по его мнению, ложные обвинения.

После этого Брицис больше не вступал в разговоры с Расторгуевым, ожидая извинений. Однако Расторгуев, находясь в агрессивном состоянии, пришел в его комнату, где в тот момент находились сам Брицис и его полуторагодовалый сын, утверждает Бендика.

«Увидев, что он находится в нестабильном психоэмоциональном состоянии, [Брицис] вытолкнул его из комнаты, чтобы защитить свою семью», — написала Бендика, отмечая, что видит в действиях Брициса защиту семьи и команды.

Без комментариев

Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспар Сакниньш заявил, что федерация пока не будет комментировать ситуацию, пока не выяснит все обстоятельства инцидента.

На чемпионате мира лучшим результатом Расторгуева стало 16-е место в индивидуальной гонке на 20 километров.

В прошлом году, в чешском Нове-Место, Андрей Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров, что стало самым большим достижением в истории латвийского биатлона, а также занял четвёртое место в индивидуальной гонке на 20 километров.