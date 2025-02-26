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Как и требовал Расторгуев: тренер сборной Латвии по биатлону Брицис подал в отставку 1

Спорт
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Как и требовал Расторгуев: тренер сборной Латвии по биатлону Брицис подал в отставку
ФОТО: LETA

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал заявление об отставке в Латвийское Олимпийское подразделение (ЛОП) после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым, сообщает Latvijas Avīze, пишет LETA.

В начале недели Расторгуев в интервью Латвийскому телевидению заявил, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что инцидент действительно произошел, но подчеркнул, что в случившемся виноват сам Расторгуев.

После того как конфликт стал достоянием общественности, в социальных сетях супруга Брициса, биатлонистка Байба Бендика, написала, что утром в день конфликта Расторгуев обвинил представителя сервисной команды в краже его лыж. Команда была озадачена этим заявлением, поскольку лыжи принадлежат компании Fischer, к тому же обвинения касались событий годичной давности.

В свою очередь, сам Расторгуев утверждает в соцсетях, что инцидент произошел 20 февраля, так как в тот день он получил информацию от свидетеля, который якобы находился на месте кражи, видел происходящее и слышал разговор причастных к ней людей. Расторгуев также заявил, что не обвинял в краже представителей сервисной команды сборной, как утверждает Брицис.

По словам Расторгуева, конфликт произошел в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где в тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно версии Брициса и Бендики, дело дошло до физического столкновения, так как тренер защищал свою семью.

Расторгуев заявил, что не будет выступать за сборную, если в ней останется Брицис.

Правление Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) запросило у обоих письменные объяснения по поводу характера и причин конфликта. В его урегулировании участвует и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), который поручил ЛОП и ЛФБ провести всестороннюю проверку, собрав объяснения от всех сторон, включая свидетелей инцидента.

Государственная полиция Латвии получила заявление по поводу конфликта между Расторгуевым и Брицисом, который произошел за пределами страны, и начала проверку.

#биатлон #расторгуев
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Комментарии (1)

  • AE
    Al Ekses
    26-го февраля

    Позор двум взрослым мужчинам, представляющим страну на международной арене, но не смогшим договориться без полоскания на людях грязного белья.

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