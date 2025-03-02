Арина Соболенко на мероприятии в честь юбилея бренда швейцарских часов предстала перед публикой в деловом образе

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала фото с мероприятия в честь юбилея люксового бренда швейцарских часов Audemars Piguet.

«Празднуем 150-летие Audemars Piguet. Для меня большая честь быть частью семьи AP», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Лидер рейтинга ВТА объявила о начале сотрудничества с Audemars Piguet в октябре 2024 года.

Вскоре Соболенко предстоит выступить на турнире ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе. Соревнование состоится с 5 по 16 марта.