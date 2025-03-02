Швед Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

На турнире во французском Клермон-Ферране 25-летний атлет преодолел планку на высоте 6,27 м, побив свое же лучшее достижение полугодичной давности на 1 см. Этот мировой рекорд стал для шведа 11-м в карьере.

Арман Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом и обладателем рекорда Игр (6,25 м). Также в его активе по четыре золота на чемпионатах мира и Европы и четыре победы в финалах Бриллиантовой лиги.