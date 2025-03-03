«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» вылетели из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Фулхэму» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:1, пен. — 3:4.

В другой встрече «Брайтон» на выезде одолел «Ньюкасл» — 2:1 д.в.

Ньюкасл Юнайтед — Брайтон — 1:2

Голы: 1:0 — Исак (22, с пенальти). 1:1 — Минте (44). 1:2 — Уэлбек (114).

Последний участник стадии 1/4 финала определится в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Ипсвича».

Пары 1/4 финала:

Фулхэм — Кристал Пэлас

Престон — Астон Вилла

Борнмут — Манчестер Сити

Брайтон — Ноттингем Форест/Ипсвич