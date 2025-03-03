«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» вылетели из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Фулхэму» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:1, пен. — 3:4.
В другой встрече «Брайтон» на выезде одолел «Ньюкасл» — 2:1 д.в.
Ньюкасл Юнайтед — Брайтон — 1:2
Голы: 1:0 — Исак (22, с пенальти). 1:1 — Минте (44). 1:2 — Уэлбек (114).
Последний участник стадии 1/4 финала определится в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Ипсвича».
Пары 1/4 финала:
Фулхэм — Кристал Пэлас
Престон — Астон Вилла
Борнмут — Манчестер Сити
Брайтон — Ноттингем Форест/Ипсвич
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