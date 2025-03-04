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Остапенко поднимается на 26-ю строчку 0

Спорт
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Остапенко поднимается на 26-ю строчку
ФОТО: Instagram

В свежем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка Латвии Алена Остапенко за неделю сумела подняться на одну строчку и теперь занимает в нем 26-е место.

А вот Анастасия Севастова, которая официально еще не завершила свою карьеру и даже проанонсировала свое возвращение на корты, выбывает из этого рейтинга.

Больше года простоя дали о себе знать, а потому в рейтинге WTA больше не найти имени латвийской теннисистки. Остапенко же на этой неделе начнет свой американский тур с соревнований в Индиан-Уэллсе.

Что касается второй ракетки Латвии Дарьи Семенистой, то она пока что идет на 160-м месте. В этом году ее кривая пока что идет вниз. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Беларуси.

#теннис
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