Остапенко поднимается на 26-ю строчку

В свежем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка Латвии Алена Остапенко за неделю сумела подняться на одну строчку и теперь занимает в нем 26-е место.

А вот Анастасия Севастова, которая официально еще не завершила свою карьеру и даже проанонсировала свое возвращение на корты, выбывает из этого рейтинга.

Больше года простоя дали о себе знать, а потому в рейтинге WTA больше не найти имени латвийской теннисистки. Остапенко же на этой неделе начнет свой американский тур с соревнований в Индиан-Уэллсе.

Что касается второй ракетки Латвии Дарьи Семенистой, то она пока что идет на 160-м месте. В этом году ее кривая пока что идет вниз. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Беларуси.