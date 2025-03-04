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Швейцарская прокуратура просит приговорить Йозефа Блаттера и Мишеля Платини к условному сроку 0

Спорт
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Швейцарская прокуратура просит приговорить Йозефа Блаттера и Мишеля Платини к условному сроку

Швейцарская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно по делу о махинациях.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Суд вынесет решение по делу 25 марта.

В январе 2023 года Швейцарский суд города Беллинцона оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве. Судебный процесс против швейцарца и француза по обвинению в мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг завершился в июле 2022 года. Прокуратура Швейцарии подала апелляцию на оправдательный приговор.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Платини. Швейцарская прокуратура запрашивала для Блаттера и Платини один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. По законодательству Швейцарии им грозило до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила от футбола Блаттера и Платини на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА позднее сократил срок отстранения Блаттера до шести лет, а Платини — до четырех.

#футбол
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