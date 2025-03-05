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Чемпионат НБА: Порзиньгис приболел, но «Бостон» побеждает 0

Спорт
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Чемпионат НБА: Порзиньгис приболел, но «Бостон» побеждает
ФОТО: twitter

В чемпионате НБА «Бостон» одерживает свою очередную победу. Вице-лидер Восточной конференции даже без Кристапа Порзиньгиса со счетом 110:103 смог на домашнем паркете переиграть «Денвер».

Латвийский баскетболист не принимал участие в этом матче из-за болезни. Но уже в конце этой недели он должен вернуться в строй. А ведь до этого «Бостон» терпел два поражения подряд, в том числе и от лидера Востока «Кливленда». Бостонцы проиграли на своей площадке – 116:123.

И здесь также обошлось без приболевшего Порзиньгиса. А еще раньше действующий чемпион НБА не справился с «Детройтом» на выезде – 97:117. На счету латвийского игрока в этой встрече – 11 очков и два подбора. У «Бостона», идущего в турнирной таблице Востока на втором месте, в 61 игре – 43 победы.

У лидирующего «Кливленда» цифры получше – 50 побед и десять поражений. На Западе первые два места у «Оклахомы» (49-11) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (38-21).

#баскетбол
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