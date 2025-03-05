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Лига чемпионов. 1/8 финала. Победа «Реала» в мадридском дерби и другие результаты дня 0

Спорт
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Лига чемпионов. 1/8 финала. Победа «Реала» в мадридском дерби и другие результаты дня

Завершились четыре поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Одно из открытий турнира — бельгийский «Брюгге» — дома уступил «Астон Вилле» и серьезно осложнил шансы на продолжение борьбы.

Еще хуже ситуация у ПСВ — клуб из Нидерландов потерпел сокрушительное поражение от лондонского «Арсенала» и больше не питает иллюзий на выход в четвертьфинал.

Но главным событием вечера стало мадридское дерби, викторию в котором одержали «сливочные».

Брюгге — Астон Вилла — 1:3

Голы: 0:1 — Бэйли (3). 1:1 — де Кюйпер (12). 1:2 — Мехеле (82, автогол). 1:3 — Асенсио (88).

Боруссия Д — Лилль — 1:1

Голы: 1:0 — Адейеми (22). 1:1 — Харальдссон (68).

ПСВ — Арсенал — 1:7

Голы: 0:1 — Тимбер (18). 0:2 — Нванери (21). 0:3 — Мерино (31). 1:3 — Ланг (43, с пенальти). 1:4 — Эдегор (47). 1:5 — Троссард (48). 1:6 — Эдегор (73). 1:7 — Калафьори (85).

Реал — Атлетико — 2:1

Голы: 1:0 — Родриго (4). 1:1 — Альварес (32). 2:1 — Диас (55).

Отметим, что автор одного из голов «Арсенала» в ворота ПСВ Итан Нванери стал третьим самым молодым футболистом, забивавшим в плей-офф турнира (17 лет и 348 дней) после Джуда Беллингема (17 лет и 289 дней) и Бояна Кркича (17 лет и 217 дней).

Полузащитник «Астон Виллы» Марко Асенсио стал первым футболистом, забившим не менее десяти голов в Лиге чемпионов после выхода на замену. Асенсио реализовал пенальти в ворота «Брюгге» и мяч стал для полузащитника 10-м в турнире, забитым после появления на поле по ходу встречи.

Ответные игры в парах пройдут 12 марта.

#футбол
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