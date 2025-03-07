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Количество сборных на ЧМ-2030 по футболу предложили увеличить до 64 0

Спорт
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Количество сборных на ЧМ-2030 по футболу предложили увеличить до 64

Кто-то еще помнит времена, когда в чемпионате мира по футболу участвовали всего 16 сборных – в последний раз так было в 1978 году. Теперь же поступило предложение увеличить число участников грандиозного турнира до 64 (!) команд уже к 2030 году.

Напомним, что на последнем чемпионате мира, который прошел в конце 2022 года в Катаре, выступали вдвое меньше команд – 32. Такое количество участников сохранялось с 1998 года. До этого, в период с 1982 по 1994 годы, за Кубок мира боролись 24 сборные.

Сейчас Уругвай предложил ФИФА однократно пустить на ЧМ-2030, который и так пройдет на трех континентах, 64 сборные вместо 48. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал идею интересной и заслуживающей рассмотрения. Остальные участники встречи, как пишет The New York Times, «ошеломленно» промолчали.

Издание также предполагает, что реакцией на подобное предложение будет огромное возмущение. Но ФИФА не будет принимать решение спонтанно: необходимо учесть финансовую и политическую выгоду, поскольку такое расширение может повлечь за собой ряд проблем и сделать отборочные туры бессмысленными.

Напомним, что чемпионат мира 2030 года пройдет на трех континентах, игры примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

#футбол #спорт
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