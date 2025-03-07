Лига Европы. «Рома» вырвала победу у «Атлетика» и другие результаты

«Рома» дома победила «Атлетик» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:1.
Решающий мяч форвард римлян Элдор Шомуродов забил на 94-й минуте.
Ответная встреча в Бильбао состоится 13 марта.
РОМА — АТЛЕТИК — 2:1
РОМА: Свилар — Ренч (Салемакерс, 60), Н’Дика, Зеки Челик, Манчини (к), Анхелиньо, Кристанте, Бальданци (Эль-Шаарави, 60), Пизилли (Коне, 77), Довбик (Шомуродов, 71), Дибала (Соуле, 71).
АТЛЕТИК: Агирресабала — Вивиан (Паредес, 23), Альварес, Берчиче, Де Маркос (к), Руис де Галаррета, Гомес (Весга, 77), Хаурехисар (Прадос, 64), Иньяки Уильямс, Н.Уильямс (Беренгер, 77), Саннади (Гурусета, 64).
ГОЛЫ: 0:1 — Иньяки Уильямс (50). 1:1 — Анхелиньо (56). 2:1 — Шомуродов (94+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Альварес (19; 85), Хаурехисар (34), Саннади (39), Шомуродов (72).
УДАЛЕНИЕ: Альварес (85, Атлетик).
Результаты дня:
Аякс — Айнтрахт Ф — 1:2
Голы: 1:0 — Бробби (10). 1:1 — Ларссон (27). 1:2 — Схири (70).
Буде-Глимт — Олимпиакос — 3:0
Голы: 1:0 — Тзолакис (13, автогол). 2:0 — Хег (45). 3:0 — Хег (55).
Виктория Пльзень — Лацио — 1:2
Голы: 0:1 — Романьоли (18). 1:1 — Дуросинми (53). 1:2 — Исаксен (98+).
Удаления: Ровелла (77, Лацио), Жиго (93+, Лацио).
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