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На чемпионате мира-2030 количество команд может увеличиться до 64 0

Спорт
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
На чемпионате мира-2030 количество команд может увеличиться до 64

ФИФА собирается рассмотреть вопрос по увеличению количества участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что расширение числа команд будет единовременным и может произойти в честь 100-летия с проведения первого чемпионата мира. Чемпионат мира-2030 пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Таким образом, турнир впервые пройдет на разных континентах.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Участие в нем примут 48 сборных.

#футбол
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