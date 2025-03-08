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«ПСЖ» — первая команда в Европе по зарплатам в прошлом сезоне, в топ-10 сразу шесть клубов из Англии 0

Спорт
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
«ПСЖ» — первая команда в Европе по зарплатам в прошлом сезоне, в топ-10 сразу шесть клубов из Англии

Французский «Пари Сен-Жермен» потратил больше всех из европейских клубов на зарплаты футболистам в минувшем сезоне — € 658 млн.

На второй строчке расположился «Манчестер Сити» — € 554 млн. Замыкает тройку лидеров по количеству расходов на заработную плату игрокам мадридский «Реал» — € 505 млн.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/2024:

  1. «ПСЖ» – € 658 млн;

  2. «Манчестер Сити» – € 554 млн;

  3. «Реал Мадрид» – € 505 млн;

  4. «Барселона» – € 476 млн;

  5. «Ливерпуль» – € 449 млн;

  6. «Бавария» – € 430 млн

  7. «Манчестер Юнайтед» – € 429 млн;

  8. «Челси» – € 395 млн;

  9. «Арсенал» – € 381 млн;

  10. «Астон Вилла» – € 292 млн.

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