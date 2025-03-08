«ПСЖ» — первая команда в Европе по зарплатам в прошлом сезоне, в топ-10 сразу шесть клубов из Англии

Французский «Пари Сен-Жермен» потратил больше всех из европейских клубов на зарплаты футболистам в минувшем сезоне — € 658 млн.
На второй строчке расположился «Манчестер Сити» — € 554 млн. Замыкает тройку лидеров по количеству расходов на заработную плату игрокам мадридский «Реал» — € 505 млн.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/2024:
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«ПСЖ» – € 658 млн;
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«Манчестер Сити» – € 554 млн;
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«Реал Мадрид» – € 505 млн;
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«Барселона» – € 476 млн;
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«Ливерпуль» – € 449 млн;
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«Бавария» – € 430 млн
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«Манчестер Юнайтед» – € 429 млн;
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«Челси» – € 395 млн;
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«Арсенал» – € 381 млн;
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«Астон Вилла» – € 292 млн.
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