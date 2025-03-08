«ПСЖ» — первая команда в Европе по зарплатам в прошлом сезоне, в топ-10 сразу шесть клубов из Англии

Французский «Пари Сен-Жермен» потратил больше всех из европейских клубов на зарплаты футболистам в минувшем сезоне — € 658 млн.

На второй строчке расположился «Манчестер Сити» — € 554 млн. Замыкает тройку лидеров по количеству расходов на заработную плату игрокам мадридский «Реал» — € 505 млн.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Топ-10 клубов Европы по расходам на зарплаты в сезоне-2023/2024: