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Джокович повторил рекорд Надаля по количеству матчей на «Мастерсах» 0

Спорт
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Джокович повторил рекорд Надаля по количеству матчей на «Мастерсах»
ФОТО: Thought Co

Новак Джокович, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга, сыграл свой юбилейный 500-й матч на турнирах серии ATP-1000. Об этом сообщает OptaAce.

Во втором круге турнира категории «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе, сербский спортсмен уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу, занимающему 85-ю позицию в мировом рейтинге, со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Согласно информации источника, Джокович стал вторым игроком, кому удалось достичь подобного результата в данном формате соревнований с момента его введения в 1990 году. Ранее это достижение покорилось испанцу Рафаэлю Надалю.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит в период с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

#теннис
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