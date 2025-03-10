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Арина Соболенко собрала идеальную теннисистку, выбрав сильнейшие элементы у соперниц 0

Спорт
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Арина Соболенко собрала идеальную теннисистку, выбрав сильнейшие элементы у соперниц

Первая ракетка мира и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко поделилась, какие элементы игры взяла бы у других теннисисток, чтобы создать идеального спортсмена.

Белорусская теннисистка отметила, что в удачные дни предпочла бы оставить свою подачу, однако если выбирать, то выбрала бы подачу Елены Рыбакиной. В качестве идеального форхенда она назвала удар Мэдисон Киз, несмотря на свою симпатию к собственному удару справа.

  • Игра у сетки? Я бы сказала, что Коко Гауфф хороша, хотя не могу не думать об Эшли Барти, особенно о её резаном ударе. А что касается приёма, выбрала бы Игу Швёнтек. В этом она очень хороша, – цитирует её Punto de Break.

На турнире в Индиан-Уэллсе Соболенко уже прошла во второй круг, обыграв Маккартни Кесслер со счётом 7:6, 6:3. В следующем матче ей предстоит встретиться с Лючией Бронцетти.

#теннис
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