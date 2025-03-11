Мбаппе превзошел Платини и установил исторический рекорд для французов

В текущем сезоне форвард забил 29 голов за мадридцев во всех турнирах. Он стал первым французским футболистов, отличившимся 29+ забитыми мячами в своем дебютном сезоне в одной из топ-4 лиг.

Автором предыдущего рекорда был Мишель Платини — в сезоне-1982/83 он забил 28 голов за «Ювентус».

Мбаппе летом 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с «Реалом». Ранее футболист играл в «ПСЖ» и «Монако».