Мбаппе превзошел Платини и установил исторический рекорд для французов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил новый рекорд результативности среди французских игроков, сообщает Stats Foot.
В текущем сезоне форвард забил 29 голов за мадридцев во всех турнирах. Он стал первым французским футболистов, отличившимся 29+ забитыми мячами в своем дебютном сезоне в одной из топ-4 лиг.
Автором предыдущего рекорда был Мишель Платини — в сезоне-1982/83 он забил 28 голов за «Ювентус».
Мбаппе летом 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с «Реалом». Ранее футболист играл в «ПСЖ» и «Монако».
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