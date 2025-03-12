Лига чемпионов. «Барселона», «Бавария» и «Интер» прошли в четвертьфинал

Завершились три поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» и «Бенфика» устроили перестрелку в первом тайме, а «Бавария» во второй раз с «сухим» счетом обыграла действующего чемпиона Германии — команду Хаби Алонсо.
Барселона — Бенфика — 3:1
Голы: 1:0 — Рафинья (11). 1:1 — Отаменди (13). 2:1 — Ямаль (27). 3:1 — Рафинья (42).
Результат первого матча: 1:0.
Байер — Бавария — 0:2
Голы: 0:1 — Кейн (52). 0:2 — Дэвис (71).
Результат первого матча: 0:3.
Интер — Фейеноорд — 2:1
Голы: 1:0 — Тюрам (8). 1:1 — Модер (42). 2:1 — Чалханоглу (51, с пенальти).
Результат первого матча: 2:0.
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