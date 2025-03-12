Лига чемпионов. «Барселона», «Бавария» и «Интер» прошли в четвертьфинал

Завершились три поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» и «Бенфика» устроили перестрелку в первом тайме, а «Бавария» во второй раз с «сухим» счетом обыграла действующего чемпиона Германии — команду Хаби Алонсо.